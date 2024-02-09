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Bayrampaşa'da yol verme kavgasında öldürülmüştü! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

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#Bayrampaşa#Yol Verme Kavgası#Cinayet
Bayrampaşada yol verme kavgasında öldürülmüştü Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 11:53

İstanbul Bayrampaşa'da, karşılıklı gelen motosiklet sürücüleri arasında çıkan yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüşmüş, 17 yaşındaki Y.Y. bıçakla Muhammet Oral (23)'ı öldürmüştü. Korkunç olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Olay, 3 Şubat Cumartesi günü Muratpaşa Mahallesi'nde saat 23.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halindeki Muhammed Oral (23) ve arkadaşı S.A.(26) karşı yönden gelen başka motosikletli iki kişiyle tartıştı, tartışma daha sonra bıçakla kavgaya dönüştü.

Muhammed Oral, karşı taraftan Y.Y.'nin savurduğu bıçak darbeleri ile yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Muhammed Oral'ın bir markete girmeye çalıştığı sırada arkadan gelen Y.Y.'nin bıçakla saldırdığı görülüyor. Bayrampaşa Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Y.Y.(17) ile K.A.(16)'nın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. 

 

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#Bayrampaşa#Yol Verme Kavgası#Cinayet

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