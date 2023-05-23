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Bayrampaşa'da tuvalet temizliği sırası cinayeti

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#İstanbul#Bayrampaşa#Cinayet
Bayrampaşada tuvalet temizliği sırası cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 13:23

İstanbul Bayrampaşa'da gündelik işçi olarak çalıştıkları iş yerinde tuvaleti kimin temizleyeceği yüzünden çıkan tartışmada Salih Sıbıka (58) bıçaklanarak öldürüldü. Dakikalarca süren ve cinayetle sonuçlanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

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Bayrampaşa, Terazidere Mahallesinde 20 Mayıs'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda tekstil atölyesinde günlük işçi olarak çalışan Ahmet A. ile Salih Sıbıka tartışmaya başladı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre ortak kullanılan tuvaleti kimin temizleyeceği konusunda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bayrampaşada tuvalet temizliği sırası cinayeti

Dakikalarca süren kavga sırasında taraflar içerde bulunan diğer çalışanlar tarafından güçlükle ayrıldı. Ancak dışarı çıktıktan 5 dakika sonra tekrar iş yerine gelen Ahmet A., Salih Sıbıka'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sırasında bir çalışan da yaralanırken, hastaneye kaldırılan Salih Sıbıka hayatını kaybetti.

Bayrampaşada tuvalet temizliği sırası cinayeti

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Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma olaydan sonra kaçan Ahmet A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Bayrampaşa'da yakalanan ve Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ahmet A. poliste verdiği ifadesinde olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söyledi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşada tuvalet temizliği sırası cinayeti

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#İstanbul#Bayrampaşa#Cinayet

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