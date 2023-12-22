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Bayrampaşa'da polis ile kafe çalışanları arasında kavga: 5 kişi gözaltında

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#Kavga#Polis#Kafe
Bayrampaşada polis ile kafe çalışanları arasında kavga: 5 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 11:43

Bayrampaşa'da huzur denetimi sırasında bir kafeye giren polis ve bekçiler ile içeridekiler arasında çıkan arbede kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 2 polis memuru ile 1 bekçi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. 

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Olay, salı akşamı sat 22.40'ta Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İstanbul genelinde yapılan huzur denetimi için polis ve bekçiler bir kafeye girdi. Polislerden biri kafede oturan T.G.'den kimlik istedi. 

Bir süre cüzdanından kimlik çıkarmakla uğraşan T.G. iddiaya göre polise küfür etti. Polis memuru kendisine küfür eden T.G.'ye itince arbede çıktı. Diğer polisler de olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada kafedeki bir çalışan bekçilerden birine tekme attı Olaylar bir anda büyüdü. Arbede kavgaya dönüştü. Polis biber gazı ile kafe çalışanlarına müdahale etti.

Bayrampaşada polis ile kafe çalışanları arasında kavga: 5 kişi gözaltında



Olaylarda  2 polis memuru ile 1 bekçi yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından T.G. ile birlikte kafede bulunan E.G.(22), M.G.(18), R.G.(26), F.G.(33)  görevli memura mukavemet suçundan gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Kavga#Polis#Kafe

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