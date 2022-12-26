Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bayrampaşa'da otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Motosiklet#Kaza#İstanbul
Bayrampaşada otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 08:38

Bayrampaşa'da yasak yerden dönüş yapan otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı. 

Haberin Devamı

Kaza, geçen cumartesi saat 18.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, Yel Sokak ile 19. Sokak kesişimindeki ışıklarda yasak olmasına rağmen dönüş yapan 34 BPV 161 plakalı otomobil ile yeşil ışıkta geçen motosikletli çarpıştı.

Bayrampaşada otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Yıldız düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla çevredeki hastaneye götürülürken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kaza, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Motosiklet#Kaza#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık