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Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! Olay yerinden canlı yayın... Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

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#Bayrampaşa#Yangın#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 10:28

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken bodrum katta mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Öte yandan yangına müdahale eden 4 itfaiyeci de dumandan etkilendi.

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Yangın, saat 10.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Sadullah Balkan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinin en alt katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 9 kişiyi tahliye çalışmaları başlattı.

Bayrampaşada iş merkezinde yangın Olay yerinden canlı yayın... Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Mahsur kalan 9 kişi ekipler tarafından kurtarılarak ambulansa bindirildi. Kısa sürede itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Bayrampaşada iş merkezinde yangın Olay yerinden canlı yayın... Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

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Çalışmalar sırasında itfaiye ekiplerinden 4'ü dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından 4'ü itfaiye ekibi olmak üzere 13 kişinin ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çıkan Yangın nedeniyle yükselen dumanlar dron ile havadan görüntülenirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bayrampaşada iş merkezinde yangın Olay yerinden canlı yayın... Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

9 KİŞİ KURTARILDI

CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli de yangında mahsur kalan 9 kişinin sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.

Bayrampaşada iş merkezinde yangın Olay yerinden canlı yayın... Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

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#Bayrampaşa#Yangın#İstanbul

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