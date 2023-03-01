Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bayrampaşa'da çocukların parktaki şakalaşması cinayetle sonuçlandı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Polis#Şiddet
Bayrampaşada çocukların parktaki şakalaşması cinayetle sonuçlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 15:34

BAYRAMPAŞA'da parkta iki çocuğun şakalaşmasıyla başlayan kavgada 15 yaşındaki Ö.F.D. hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe'de bulunan bir parkta gerçekleşti. İddiaya göre arkadaşlar Ö.F.D.(15) ile H.B.(13)'nin parktaki şakalaşması kısa sürede kavgaya döndü. H.B. yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, Ö.F.D.'ye doğru hamle yaptı. Ö.F.D. göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yere yığılırken, H.B. olay yerinden uzaklaştı. ihbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Ö.F.D. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ö.F.D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bıçakladığı arkadaşını merak ettiği için hastaneye gelen H.B.'yi, hastanede gözaltına aldı. Şüpheli H.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Polis#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkieler bile işe yarar

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkie'ler bile işe yarar'

#Kahramanmaraş Depremi
Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi
Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı! | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

#Deprem