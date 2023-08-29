Bayrampaşa’da bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi

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Olay, bugün sabah saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi. Volkan L. isimli şüpheli bıçak göstererek durakta otobüs bekleyen yolcuları tehdit etti. O esnada göreve gitmek için otobüs durağına gelen E.A. isimli polis memuru şüpheliyi uyardı. Şüpheli bu kez elindeki bıçakla polis memurunun üzerine yürüdü. Polis memuru E.A. şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hafif yaralanan Volkan L. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

49 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çevredekileri bıçakla tehdit eden ve polis memuru E..A.'ya bıçakla saldıran şüpheli Volkan L.'nin 49 farklı suçtan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. (DHA)