Bayramın zehir olmasın diye... Hayatla yarışma

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Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine, tatil bölgelerine ve yurtdışına gitmek için yola çıkan vatandaşların önceki gün akşam saatlerinde başlattığı yoğunluk dün de devam etti. Tatilin ilk günü bazı güzergâhlarda uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı noktalarda ise yollar boş kaldı. Tatil yörelerinde de trafik yoğunluğu görüldü. İstanbul Havalimanı ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki yoğunluk da sürdü. Öte yandan trafik ekipleri gün boyu çalışma ve denetimlerine devam etti, sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.

KOCAELİ’DE YOLLAR RAHATTI

Kocaeli’de her bayram yoğunluk yaşanan noktalar olan, yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri, Bekirpaşa Viyadüğü ve İzmit Doğu Gişeleri mevkilerinde sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nü tercih etmeleri nedeniyle herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. D-100 yolunda dün sabah erken saatlerde Gebze ve İzmit ilçelerinde yaşanan şehiriçi trafik yoğunluğu haricinde bir yoğunluk görülmedi.

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BOLU’DA AKICI YOĞUNLUK

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk dün öğleden sonra arttı, ulaşım yavaşladı. Otoyolun İstanbul yönünde ise sürücüler ulaşımda aksama yaşamadan yollarına devam etti. Polis ve jandarma ekipleri güzergâhta denetimlerini artırdı. Yol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

43 İLİN KAVŞAK NOKTASI

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale’de yoğunluk oluştu. Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 60 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Karayolları ekipleri Kırıkkale-Ankara karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatarak trafiği hızlandırdı.

HAVALİMANI VE OTOGARLAR

İstanbul Havalimanı’nda önceki gün başlayan yoğunluk dün öğle saatlerinden itibaren arttı. Terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk vardı. Otobüsleri tercih eden vatandaşlar, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmalarının talebe yetişebilmek için ek seferler koyduğu öğrenildi. Vatandaşlar ise bayram nedeniyle bilet fiyatlarında yükseliş olduğunu ifade etti.

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BODRUM’A GİRİŞLER BAŞLADI

Türkiye’nin turizm merkezlerinden olan Muğla’da trafik dün yoğunlaştı. Özellikle gözde tatil beldesi Bodrum’un girişinde trafik zaman zaman durdu. Bodrum daha dünden yüzde 50 doluluğa ulaştı. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70’lere gelmesi bekleniyor.

ANTALYA’DA ÇİÇEKLİ KARŞILAMA









2 milyon tatilcinin gelmesinin beklendiği Antalya’ya dün karayoluyla girişler başladı. Kentin giriş noktalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Denetim yapan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri çiçeklerle karşıladı.

BAKAN YERLİKAYA: 65.600 PERSONEL DENETİMDE

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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sürücüleri uyardı: “Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında 65 bin 600 personel, 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat drone ile trafik denetimi yapılacak. Ayrıca asayiş hizmetleri kapsamında 210 bin personel, 22 bin 800 asayiş ekibi, 2 bin 530 motosiklet, 417 drone ve 300 dedektör köpeğimiz görev yapacak. Sevgili vatandaşlarım hayatla yarışılmaz.”





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BAYRAM YAĞMURLU GEÇECEK

Tatilcilere bir uyarı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Bayramı’ndaki hava tahmin raporunu açıklayan Özhaseki, hafta sonundan itibaren yurdun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirterek “9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir. Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum” dedi.





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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın 1’inci günü Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin; bayramın 2’nci günü iç Ege’nin doğusu, iç ve doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, bayramın 3’üncü günü ise iç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.