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İbrahim LALELİ- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 13.05.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Bayramın ilk gününde turistler sahillere akın etti

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Bayramın ilk gününde turistler sahillere akın etti

Antalya'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü turistler plaja akın etti.

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  • Antalyada turistler sahili doldurdu
  • Antalyada turistler sahili doldurdu
  • Antalyada turistler sahili doldurdu
  • Antalyada turistler sahili doldurdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya'da, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nın ilk gününde halk evlerinde, turistler ise sahilde zaman geçirdi.

Bayramın ilk gününde turistler sahillere akın etti

Kısıtlamadan muaf turistler çocuklarıyla sahilin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da turistler, Konyaaltı Plajı'nı doldurdu. Çocuklar anne ve babalarıyla yüzerken, kimi turistler de kitap okudu.

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