Bayramın ilk gününde turistler sahillere akın etti
Antalya'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü turistler plaja akın etti.
Antalya'da, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nın ilk gününde halk evlerinde, turistler ise sahilde zaman geçirdi.
Kısıtlamadan muaf turistler çocuklarıyla sahilin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da turistler, Konyaaltı Plajı'nı doldurdu. Çocuklar anne ve babalarıyla yüzerken, kimi turistler de kitap okudu.
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