Bayramda trafik kazaları bilançosu! Bakan Yerlikaya açıkladı

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İçişler Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Aşırı hız trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer alıyor! 24 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemiz genelinde; 6 bin 903 kaza meydana geldi.
Yaptığımız bilimsel araştırmaya göre bu tatil boyunca trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk 3 sırada;
% 37,3 Aşırı Hız,
% 14,5 Geçiş Önceliğine Uymamak ve
% 12,4 Şerit İzleme ve Değiştirme Kurallarına Uymamak Geliyor!
9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.
Lütfen, sevdiklerinizin gözünü yolda bırakmamak için trafik kurallarına uyalım.
Aşırı hız sizi sevdiklerinize daha hızlı kavuşturmaz."
⚠️AŞIRI HIZ TRAFİK KAZALARINA YOL AÇAN NEDENLER ARASINDA İLK SIRADA YER ALIYOR❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 13, 2023
24 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemiz genelinde;
6⃣.9⃣0⃣3⃣ kaza meydana geldi.
⚠️Yaptığımız bilimsel araştırmaya göre bu tatil boyunca trafik… pic.twitter.com/12ZDE8vGgV