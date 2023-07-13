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Bayramda trafik kazaları bilançosu! Bakan Yerlikaya açıkladı

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#Trafik Kazası#Ali Yerlikaya#Bayram Tatili
Bayramda trafik kazaları bilançosu Bakan Yerlikaya açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 11:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı." dedi. Bakan Yerlikaya trafik kazalarının 3 nedenini de sıraladı.

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İçişler Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aşırı hız trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer alıyor! 24 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemiz genelinde; 6 bin 903 kaza meydana geldi.

Yaptığımız bilimsel araştırmaya göre bu tatil boyunca trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk 3 sırada;

% 37,3 Aşırı Hız,

% 14,5 Geçiş Önceliğine Uymamak ve

% 12,4 Şerit İzleme ve Değiştirme Kurallarına Uymamak Geliyor!

9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.

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Lütfen, sevdiklerinizin gözünü yolda bırakmamak için trafik kurallarına uyalım.

Aşırı hız sizi sevdiklerinize daha hızlı kavuşturmaz."

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#Trafik Kazası#Ali Yerlikaya#Bayram Tatili

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