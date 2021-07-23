Kurban Bayramı'nda pandemi kapsamında kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sevdikleriyle görüşmek için yola çıkan vatandaşlar, hangi köprü ve otoyollarının ücretsiz olacağını takip ediyor. Bayram öncesi yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram süresince ücretsiz olacak otoyollar ve köprüleri açıkladı. İşte bayramda otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı’nda ücretli/ücretsiz yollar ve köprülerin listesi.

BAYRAMDA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre, Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan sürücülerin otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebileceğini bildirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bayramda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

20 Temmuz Salı saat 00.00'dan itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

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