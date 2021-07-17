Bayramda marketler açık mı? Arefe günü ve bayramda marketler saat kaçta açılıyor?
Bayramda marketler açık mı sorusu, pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya başladı. 19 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek olan resmi tatil, pek çok kurum ve kuruluş için tatil anlamına gelecek. Peki, bu kapsamda bayramda marketler açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bayramda marketler açık mı ve çalışıyor mu sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla 4,5 gün resmi tatile girilecek olması, bayramda marketler çalışıyor mu sorusunu akıllara getirdi. Bayramda marketlerin açık olup olmadığı konusunun gündeme gelmesinin bir diğer nedeni ise geçtiğimiz aylarda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı oldu. Peki, bayramda marketler açık mı? İşte, o detaylar
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler normal çalışma planına devam edecek.