Bayramda marketler açık mı? Arefe günü ve bayramda marketler saat kaçta açılıyor?

Bayramda marketler açık mı ve çalışıyor mu sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla 4,5 gün resmi tatile girilecek olması, bayramda marketler çalışıyor mu sorusunu akıllara getirdi. Bayramda marketlerin açık olup olmadığı konusunun gündeme gelmesinin bir diğer nedeni ise geçtiğimiz aylarda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı oldu. Peki, bayramda marketler açık mı? İşte, o detaylar

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler normal çalışma planına devam edecek.

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