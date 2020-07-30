Bayramda hava nasıl olacak 2020? Meteoroloji duyurdu: İstanbul, Ankara İzmir 31 Temmuz 3 Ağustos hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşların gündemine geldi. Kurbanlık kesecek olanlar ya da bayramı açık havada geçirmeyi planlayanlar, Kurban Bayramı hava durumu tahminlerini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Kurban Bayramı tatili süresince İstanbul ve çevresinde hava genelikle az bulutlu ve açık olacak.

Arife günü olan 30 Temmuz Perşembe ve bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma, bölgede az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Bayramın ikinci gününde bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olurken, Edirne, Kırklareli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde de bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.

İSTANBUL'DA BAYRAMDA YAĞIŞ YOK

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da yağış beklenmiyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 31-32 derece civarında olacağı, bayramın üç ve dördüncü günleri ise biraz düşerek 29-30 derece civarına ineceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarın, bayramın üç ve dördüncü günü etkisini artırarak, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye kadar çıkabilecek şekilde kuvvetlice esmesi bekleniyor.

6 İLE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.