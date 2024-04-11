Bayramda camiler doldu taştı

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Ramazan Bayramı namazı için Türkiye camilere akın etti. Başkentin simge yerlerinden Kocatepe Camisi’nde yoğunluk oluştu. Ankara’nın dört bir yanından gelen vatandaşlar camide bayram namazını kılarak bayramlaştı.

Edirne’de de Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilerin yolunu tutan binlerce vatandaş, başta restorasyonu devam eden ve bir bölümü ibadete açık olan Selimiye Camisi ile Eski Cami başta olmak üzere kentteki camilere akın etti. Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar bir arada bayramlaştı.

CAMİLERE AKIN EDİLDİ

Kayseri’de ise vatandaşlar, bayram namazını kılmak için dün sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gitti. Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi’ndeki Garipdost Camisi’ne giden vatandaşlardan bazıları içeride yer bulamayınca avluda saf tuttu.

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Bursa’da da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Cami’ye akın etti. İçeride yer bulamayan vatandaşlar caminin avlusunda namaz kıldı. Tarihi Ulu Cami’nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigâr ve Mihraplı gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı.

Burdur’da ise protokol üyeleri Ramazan Bayramı namazını Ulucami’de kıldı. Bayram namazı sonrası protokol üyeleri önce cami içerisinde sonra da cami avlusunda vatandaşla bayramlaştı.

AYASOFYA’DA İSRAİL’E TEPKİ

İstanbul’da bayram namazını 2020 yılında ibadete açılan Ayasofya Camisi’nde kılmak isteyen binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya’ya gelmeye başladı. Namaz vaktinden önce dolan camide yer bulamayanlar ise seccadeleriyle cami avlusu ve Sultanahmet Meydanı’nda saf tutarak namaz kıldı. Namazın ardından cami avlusunda ve bahçesinde bayramlaşan cemaat, Filistin’e destek sloganları atarak İsrail’e tepki gösterdi.