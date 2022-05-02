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Bayram ziyareti tartışması kanlı bitti: 2 çocuk annesi kadın kendini vurdu

#Samsun#Bayram#Tartışma
Bayram ziyareti tartışması kanlı bitti: 2 çocuk annesi kadın kendini vurdu

Samsun'da yaşanan olayda bayramda aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle tartışan iki çocuk annesi genç kadın tabancayla kendini karnından vurarak hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un Atakum İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk annesi A.A. (30) ile eşi Y.A. (42) arasında sabah saatlerinde bayramda ziyaretleri konusundan tartışma çıktı. Aile fertleri öğleden sonra evlerinden dışarı gezmeye gitmek için hazırlık yaptığı sırada giyinmek için yatak odasına giden A.A. burada kendini tabancayla karnından vurdu.

Silah sesi üzerine balkondan yatak odasına koşan Y.A. eşini kanlar içinde bularak 112'yi arayıp yardım istedi. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Samsun#Bayram#Tartışma

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