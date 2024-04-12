Bayram yoğunluğu tramvayı iptal ettirdi

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9 günlük Ramazan Bayramı tatili devam ederken İstanbul’un turistik ve tarihi bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek kendini sokağa attı. İstiklal Caddesi üzerinde ziyaretçileri taşıyan ve yoğun ilgi gören nostaljik tramvay seferleri yaşanan yoğunluk ve yayaların güvenliği nedeniyle geçici süreliğine iptal edildi.

SAHİL VE PARKLAR DOLDU

Bazı vatandaşlar da sahillere ve parklara akın etti. Toplu taşımada yoğunluk yaşanırken, Marmaray’ın Üsküdar İstasyonu’nda da benzer görüntüler vardı. İstasyonda oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Eminönü’nde de vapur ve tramvaylarda yoğunluk yaşanırken vatandaşların kimi boğaz turu yaptı kimi de tarihi yerleri gezmeyi tercih etti. Adalar’a gitmek için Kadıköy ve Kabataş iskelelerine gelenler de uzun kuyruk oluşturdu. Öte yandan İBB Cep Trafik Uygulaması’na göre, saat 16.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 64 olarak ölçüldü.

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