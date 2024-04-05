×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bayram temizliği yapan kadın feci şekilde can verdi

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Nurhan Doğan#Bayram
Bayram temizliği yapan kadın feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 17:21

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bayram temizliği yaparken 6’ncı kattan düşen Nurhan Doğan (62) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay dün saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi Ahmet Yalçıner Plaza’da meydana geldi. İddiaya göre bayram temizliği için evinin camlarını silen Nurhan Doğan, dengesini kaybederek 6’ncı kattan binanın havalandırma boşluğuna düştü. Emekli polis olan eşi, Nurhan Doğan’ın düştüğünü 2 saat sonra açık olan pencereden baktığında fark etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Nurhan Doğan, otopsi işlemlerinin ardından bugün Karacabey ilçesi Çavuşköy Mahallesi’nde toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Nurhan Doğan#Bayram

BAKMADAN GEÇME!