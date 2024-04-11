×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 38 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Ramazan Bayramı#Bayram Tatili
Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 38 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 10:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram tatilinin 5'inci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 trafik kazası meydana geldi. 339 bin 285 araç denetlendi. 21 bin 807 araca hız ve radar işlemi, 16 bin 650 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; (Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" ifadelerini kullandı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Ramazan Bayramı#Bayram Tatili

BAKMADAN GEÇME!