Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bayram tatilinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Yoğunluğu#İstanbul#Bayram
Bayram tatilinin ardından İstanbulda trafik yoğunluğu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 08:46

Okullarda ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı'yla birleşmesiyle başlayan tatilin sona ermesiyle haftanın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Okula ve işe gitmek isteyenlerle birlikte artan trafik yoğunluğu saat 08.15  itibariyle yüzde 55 'e çıktı

Haberin Devamı

İstanbul'da ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleşmesiyle başlayan  tatilinin ardından ilk mesai gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ve okul servislerinin trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu saat 08.15 sıralarında İstanbul Cep Trafik uygulamasında yüzde 55 seviyelerini gösterdi.

Bayram tatilinin ardından İstanbulda trafik yoğunluğu



Kadıköy D-100 karayolunda seyir halinde olan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. 

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişine bayram trafiği yoğunluğu
daha fazla video içinTEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişine bayram trafiği yoğunluğu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Yoğunluğu#İstanbul#Bayram

BAKMADAN GEÇME!

Özgür doğum yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

'Özgür doğum' yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

#Özgür Doğum
Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault
15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi

15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl? 'Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi'

#Belgesel