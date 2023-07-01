Bayram tatilinden manzaralar... Kemer nüfusu 4’e katlandı

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Antalya’nın Kemer ilçesindeki oteller, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken 49 bin 383 kişilik nüfus, 200 bini aştı. Günün her saati farklı aktiviteler ile tatillerini geçiren, plajlarda güneşlenip, yüzen turistler özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sırasıyla en çok Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya’dan ziyaretçi ağırlayan ilçe, 200 ülkeden turiste ev sahipliği yapıyor.

124 BİN YATAK KAPASİTESİ DOLDU

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, bayram tatili sürecinde ilçedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti. Çam, “Kemer olarak Kurban Bayramı’nı en güzel şekilde geçiriyoruz. 124 bin yatak kapasitesine sahip ilçemizde, yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Günübirlik ziyaretçiler ile ilçede tatil yapanların sayısı 200 bini aştı. Misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Herhangi bir problem olmadan Kurban Bayramı’nı geçiriyoruz” dedi.

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130 BİN KONAKLAYAN 70 BİN GÜNÜBİRLİK

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ise “Kemer’deki tesislerde 130 bin civarında konaklayan misafirimiz var. Günübirlik gelenler, Antalya’dan ve diğer şehirlerden gelenler ile tatilci sayısı 200 bini aşıyor” diye konuştu. (Levent YENİGÜN / DHA)

BAYRAMDA KAPADOKYA





-Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi de tatilde yerli turistlerin akınına uğradı. Binlerce turist peribacaları ile ünlü bölgeyi gezdi. Balon kalkış noktalarında yoğunluk yaşandı.

Turistler sabahın ilk ışıklarında havalanan sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirerek tarihi bölgeyi gezdi.(Ahmet KORKMAZER / DHA)

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BODRUM İZDİHAMI





- Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’a İlçe Jandarma Komutanlığı’nın verilerine göre son 3.5 günde 50 binden fazla araç giriş yaptı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceye ulaştığı ilçede dün de plajlar doldu.

Yerli ve yabancı turistler, başta Ortakent-Yahşi olmak üzere Gümbet, Bitez ve Kumbahçe plajlarında yoğunluk oluşturdu. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 85’i, kentin yaklaşık 200 bin olan nüfusu ise 750 bini aştı. (Fırat AKAY / DHA)

KONYAALTI KEYFİ

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranın yüzde 60 ölçüldüğü Antalya’da, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde de yoğunluk yaşandı.

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Konyaaltı Sahili’ne sabahın erken saatlerinde gelen tatilciler, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı.

MENEKŞE BULUŞMASI

İstanbul’da Kurban Bayramı’nın 3. gününü denize girerek değerlendirmek isteyenlerin akın ettiği yerlerden biri de Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı’ydı.

Plajdaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Plajdaki kalabalıktan şikayet eden bir vatandaş, “Sanki İstanbul’un geri kalanı buraya toplanmış” dedi. Küçükçekmece Menekşe Plajı’nda Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde yoğunluk yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile gelip hem pinik yaptı hem de denize girdi. Plajda yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.(Serdar ALTINTEPE / DHA)

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KUŞADASI BAYRAMI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde turistler, plajları doldurup, denizin ve güneşin tadını

çıkardı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceye ulaştığı Kuşadası’nda, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Başta İzmir olmak üzere Manisa, Denizli ve İstanbul gibi büyük şehirlerden 9 günlük Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelenler, güneşli havayı da fırsat bilip, sahillere koştu. Kadınlar Denizi Plajı, sahil siteleri ve şehir merkezindeki halk plajları doldu taştı.(Tülay AKSAY / DHA)