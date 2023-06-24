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Bayram tatili yolunda feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti! Köylerine 3 km kalmıştı...

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#Bartın#Trafik Kazası#KAZA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 12:21

Bartın’da su kanalına uçan otomobildeki Mehmet ve (55) Kadın Yıldız (53) çifti ile oğulları Hakan Yıldız (26) hayatını kaybetti, kızları Melike Yıldız (23) ise ağır yaralandı. Yıldız ailesinin İstanbul’dan Kurban Bayramı tatili için yola çıktıkları, köylerine 3 kilometre kala kaza yaptıkları belirtildi.

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Kaza, saat 06.30 sıralarında, merkeze bağlı Arıt köyü yolunda meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan yola çıkan Yıldız ailesi, gittikleri Yukarışeyhler köyüne 3 kilometre mesafede kaza yaptı.

Hakan Yıldız’ın kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada sürücü Hakan Yıldız, babası Mehmet Yıldız ve annesi Kadın Yıldız, hayatını kaybetti, kardeşi Melike Yıldız ise ağır yaralandı.

Bayram tatili yolunda feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti Köylerine 3 km kalmıştı...

Kazayı görenlerin ihbarıyla, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melike Yıldız, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız çifti ile oğullarının cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bayram tatili yolunda feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti Köylerine 3 km kalmıştı...

Bayram tatili yolunda feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti Köylerine 3 km kalmıştı...

 

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#Bartın#Trafik Kazası#KAZA

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