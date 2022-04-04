Bayram tatili 9 gün olur mu? Ramazan Bayramı kaç gün olacak?

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Bayram tatili 9 gün olacak mı sorusu için araştırmalar başladı. Bu yıl hafta içine denk gelmesi dolayısıyla birçok vatandaşın 9 gün olup olmayacağını merak ettiği Ramazan Bayramı tatili için gözler resmi mercilere çevrildi. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı ve bayram tatilinin uzatılma durumu var mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

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Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.