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Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekorları getirdi

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#Osmangazi Köprüsü#Ankara#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 16:07

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Tüm ulaşım hatlarında büyük yoğunluk yaşanırken köprü ve otoyollardaki araç geçişlerinde rekor üstüne rekor kırılmaya başlandı. Havalimanlarında uçak trafiği en pik seviyelere çıktı.

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İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli kesimini oluşturan ve 1 Temmuz 2016 yılında hizmete giren Osmangazi Köprüsü geçişlerinde rekor kırıldı. Geçen yılki Kurban Bayramı’nda bir günlük araç geçiş sayısı 80 bin 624 iken, 24 Haziran 2023 tarihinde sadece bir günde 111 bin 770 araç sayısına ulaştı.

Yoğun bayram trafiği otoyollara da yansıdı. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 23 Haziran 2023 Cuma günü toplam 18.606 eşdeğer araç geçişi ile rekor kırdı. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda Menemen-Çandarlı-Aliağa Otoyolunu, 12 bin 183 araç kullanmıştı.

Ankara-Niğde Otoyolu’nda 24 Haziran 2023 Cumartesi günü toplam 83 bin 517 araç geçişi yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde 64 bin 175 araç sayısına ulaşılmıştı.

Özellikle hava yolu taşımacılığında da yoğunluk hat safhaya çıktı. Antalya Havalimanı’ndaki yolcu yoğunluğu uçak seferlerine de yansıdı. Antalya Havalimanı’nda 24 Haziran 2023 Cumartesi günü iç hatta 149, dış hatta 988 olmak üzere toplamda 1137 uçak trafiğine hizmet verdi. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 22 bin 181, dış hatta 173 bin 686 olmak üzere toplam 195 bin 867 olarak gerçekleşti. Geçen yılın en yüksek rakamı olan 1094 sayısı geçilerek bu yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 22.181, dış hatta 173.686 olmak üzere toplam 195.867 olarak gerçekleşmiş, geçen yılın en yüksek rakamı olan 1.094 sayısı geçilerek, rekor artış gerçekleşti.

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Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekorları getirdi

23 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Havalimanı en yüksek rakam olan 244.709 olan yolcu sayısı geçilerek, 245.984 olarak bu yılın en yüksek rakamına ulaşılmış oldu.

Yüksek Hızlı Tren hatlarında artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek seferler konuldu, kapasite artışına gidildi. 24 Haziran 2023 tarihli verilere göre YHT hatlarında 108.339, anahat 43.240, bölgesel 90.902, toplam 242.481 yolcu taşındı.

Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekorları getirdi

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#Osmangazi Köprüsü#Ankara#İstanbul

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