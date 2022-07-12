Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bayram namazından dönerken taksinin çarptığı Arda, yaşama tutunamadı

#Muğla#Bodrum#Trafik
Bayram namazından dönerken taksinin çarptığı Arda, yaşama tutunamadı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayram namazı çıkışında yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı 15 yaşındaki Arda Karakurt, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Kaza, 9 Temmuz'da saat 07.15 sıralarında Gürece-Turgutreis kara yolunda meydana geldi. Bayram namazı çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Arda Karakurt'a, Ali K.'nin kullandığı 48 T 7176 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Karakurt ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakurt, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedaviye alınan Karakurt, doktorların müdahalesine rağmen, bu sabah yaşamını yitirdi. Yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarpması sonucu ağır yaralan Karakurt'un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Jandarma tarafından kazanın ardından gözaltına alına taksi şoförü Ali K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Bodrum#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini

BAKMADAN GEÇME!

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini