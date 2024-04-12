Bayram namazından atılan ‘Örümcek Adam’: Amacım insanları mutlu etmekti

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Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip çocukları sevindirmek için İzmir’den yola çıkan, geçen hafta Hatay İskenderun’a giden Ayaz Koç, önceki sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı. Koç’un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu. Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye giderek, Koç’u dışarı çıkardı. Polislere projesinden bahseden Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

‘HAYALLERİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİM’

Yaşadıklarını anlatan Ayaz Koç, namazı kıldıktan sonra tekbirler sırasında dışarı çıkarıldığını belirterek, “İnsanlar beni deprem bölgelerinde tanıdı. Gönüllü olarak deprem bölgelerinde çocukları eğlendirdim. 5 bölgede kaldım. Hatay’da acı kayıplar çok olduğundan çok kaldım. Daha sonra Türkiye’yi gezme hayalim başladı. Türkiye’yi gezen, moral veren örümcek adam fikri ortaya çıktı. 33 şehir tamamladım. Tarihi yerleri meşhur yerleri gösteren Örümcek Adam oldum. Trabzon’dan Hatay’a geçeyim dedim. Çünkü insanlar beni burada tanımıştı. İskenderun’da kaldım, bayram namazına Örümcek Adam kostümüyle gittim. Tanıyanlar oldu, destek verenler, fotoğraf çekenler oldu. Namazdan sonra tekbirler sırasında birden polisler geldi. Beni yere yatırdılar, ters kelepçe yapıldı, ayağıma basıldı. Tartaklandım, ayağım alçıya alındı, yürüyemiyorum. Böyle bir olay yaşamak istemiyordum. Amacım, insanları mutlu etmekti. Şu an ayağım çok ağrıyor ancak hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Deprem bölgesi benim için ön planda. Çocukların ve halkımızın yanında olmaya geldim” ifadelerini kullandı.