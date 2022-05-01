BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2022: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerimizde bayram namazı saatleri...

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Bayram namazı saati 2022, Ramazan Bayramı'na az bir süre kala internette aranan konuların başında geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan Bayramı namaz saatlerini il il resmi sitesi olan diyanet.gov.tr'den yayınladı. Dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar yaşadıkları kentlerdeki bayram namazının saatleri ile camilere gidecekler. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, il il bayram namazı vakitleri bilgisi.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bayram namazı saat 06:34'de kılınacak

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara bayram namazı saat 06:20'de kılınacak

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir bayram namazı saat 06:45'te kılınacak

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adıyaman: 06.02

Afyonkarahisar: 06.31

Ağrı: 05.40

Aksaray: 06.18

Amasya: 06.07

Ankara: 06.20

Antalya: 06.33

Ardahan: 05.39

Artvin: 05.42

Aydın: 06.43

Balıkesir: 06.40

Bartın: 06.20

Batman: 05.50

Bayburt: 05.50

Bilecik: 06.31

Bingöl: 05.51

Bitlis: 05.45

Bolu: 06.24

Burdur: 06.34

Bursa: 06.35

Çanakkale: 06.46

Çankırı: 06.16

Çorum: 06.11

Denizli: 06.38

Diyarbakır: 05.54

Düzce: 06.26

Edirne: 06.43

Elazığ: 05.57

Erzincan: 05.54

Erzurum: 05.46

Eskişehir: 06.30

Gaziantep: 06.06

Giresun: 05.56

Gümüşhane: 05.53

Hakkari: 05.40

Hatay: 06.12

Iğdır: 05.35

Isparta: 06.32

İstanbul: 06.34

İzmir: 06.45

Kahramanmaraş: 06.07

Karabük: 06.19

Karaman: 06.23

Kars: 05.38

Kastamonu: 06.14

Kayseri: 06.11

Kilis: 06.08

Kırıkkale: 06.18

Kırklareli: 06.40

Kırşehir: 06.16

Kocaeli: 06.31

Konya: 06.25

Kütahya: 06.32

Malatya: 06.01

Manisa: 06.44

Mardin: 05.52

Mersin: 06.17

Muğla: 06.42

Muş: 05.47

Nevşehir: 06.15

Niğde: 06.16

Ordu: 05.58

Osmaniye: 06.11

Rize: 05.48

Sakarya: 06.29

Samsun: 06.04

Siirt: 05.47

Sinop: 06.08

Sivas: 06.04

Şanlıurfa: 06.00

Şırnak: 05.45

Tekirdağ: 06.40

Tokat: 06.05

Trabzon: 05.51

Tunceli: 05.55

Uşak: 06.36

Van: 05.40

Yalova: 06.33

Yozgat: 06.12

Zonguldak: 06.22