Bayraktar'dan İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi... Selçuk Bayraktar paylaştı: Türk havacılığının altın çağı

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Türkiye'nin insansız hava savunma araçları arasında önemli yer edinen Bayraktar Akıncı, başarılı bir teste imza attı.
Bayraktar Akıncı, IHA- 122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 13, 2024
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀
✅ İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi
✅ IHA-122 Supersonic Missile Firing Test@BaykarTech 🤝 @Roketsan#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/ggeUXeOnFQ