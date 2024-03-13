×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bayraktar'dan İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi... Selçuk Bayraktar paylaştı: Türk havacılığının altın çağı

Güncelleme Tarihi:

#Bayraktar#Savunma Sanayii Başkanlığı#AKINCI
Bayraktardan İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi... Selçuk Bayraktar paylaştı: Türk havacılığının altın çağı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 22:30

Türkiye'nin yeni SÜPERSONİK FÜZESİ İHA-122'si ile atış testi yapıldı ve tam isabet vuruldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Haberin Devamı

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Bayraktardan İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi... Selçuk Bayraktar paylaştı: Türk havacılığının altın çağı

Türkiye'nin insansız hava savunma araçları arasında önemli yer edinen Bayraktar Akıncı, başarılı bir teste imza attı.

Bayraktar Akıncı, IHA- 122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayraktar#Savunma Sanayii Başkanlığı#AKINCI

BAKMADAN GEÇME!