Bayraktar'dan İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi... Selçuk Bayraktar paylaştı: Türk havacılığının altın çağı

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Türkiye'nin insansız hava savunma araçları arasında önemli yer edinen Bayraktar Akıncı, başarılı bir teste imza attı.

Bayraktar Akıncı, IHA- 122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.