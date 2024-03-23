Bayraktar TB3'ün 2. prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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Bayraktar TB3 kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 'Türk Havacılığının Altın Çağı' ifadelerine yer veren Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 2.Prototip İlk Uçuş Testi " dedi.
Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇 #BayraktarTB3 PT-2 İlk Uçuş | PT-2 First Flight ✈️ ⚓️🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 23, 2024
✅ 2.Prototip İlk Uçuş Testi | Prototype #2 First Flight Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/6BMBkTquBT