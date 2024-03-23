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Bayraktar TB3'ün 2. prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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#Bayraktar TB3#Bayraktar#Selçuk Bayraktar
Bayraktar TB3ün 2. prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 21:50

Bayraktar TB3 2. Prototip İlk Uçuş Testini başarıyla tamamladı.

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Bayraktar TB3 kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 'Türk Havacılığının Altın Çağı' ifadelerine yer veren Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 2.Prototip İlk Uçuş Testi " dedi.

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#Bayraktar TB3#Bayraktar#Selçuk Bayraktar

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