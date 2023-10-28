Bayraktar TB3 SİHA 100. Yılda gökyüzüyle buluştu

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyet’in 100. yılında gerçekleştirdiği ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

BİR SAATLİK İLK UÇUŞ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde yapılan ilk uçuş testi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yer testlerinin tamamlanmasıyla başladı. Saat 08.30’da havalanan Bayraktar TB3, havada yapılan sistem tanımlama testlerini de başarıyla tamamlayarak 1 saatlik uçuş gerçekleştirdi.





‘ARMAĞAN OLSUN’

Uçuş sonrası Selçuk Bayraktar, “Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli uçak gemimiz TCG Anadolu’da göreve başladığında hava muharebesinde bir devrim yaşanacak. Gemiye konuşlanmalarıyla birlikte, uzun süreli keşif ve taarruz kabiliyetleri sayesinde deniz aşırı operasyonlarda büyük bir kuvvet çarpanı olacaklar. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanımız olsun” dedi.

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YERLİ MOTORLA UÇTU

Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapacak olan Bayraktar TB3’ün 1 saat süren ilk uçuşu dünya havacılığında yeni bir dönemin habercisi oldu. İlk uçuşunda TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla havalanan Bayraktar TB3’ün kullandığı ve 170 beygir güç üreten motor, deniz şartlarına uyumlu geliştirildi.