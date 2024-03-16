Bayraktar TB3 22. testi de geçti

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Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 22. Uçuş testini de başarıyla geçti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar TB3 ile ilgili sosyal medyasından paylaşımda bulundu.

Bayraktar'ın paylaşımı şöyle: