×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bayraktar TB3 22. testi de geçti

Güncelleme Tarihi:

#Baykar#TB3 SİHA#Selçuk Bayraktar
Bayraktar TB3 22. testi de geçti
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 23:26

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 22. Uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Haberin Devamı

Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 22. Uçuş testini de başarıyla geçti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar TB3 ile ilgili sosyal medyasından paylaşımda bulundu.

Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Baykar#TB3 SİHA#Selçuk Bayraktar

BAKMADAN GEÇME!