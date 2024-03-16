Bayraktar TB3 22. testi de geçti

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Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 22. Uçuş testini de başarıyla geçti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar TB3 ile ilgili sosyal medyasından paylaşımda bulundu.
Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:
Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇 #BayraktarTB3 22. Test Uçuşu | 22nd Flight Test ✈️ ⚓️🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 16, 2024
✅ Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | Medium-Altitude System Identification and Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/0ahaLHakSS