Bayraktar: Kızılelma’yı uzayda arıyoruz

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Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde gerçekleştirildi. Törene Bakan Varank’ın yanı sıra T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, eşi KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Kacır, Çetin Ali Dönmez, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da katıldı.

Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu ile Teknoloji Girişimciliği Dairesi Başkanı Damla Turan’ın sunumuyla başlayan programda bir konuşma yapan Bakan Varank şunları söyledi:





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Teknoloji tabanlı girişimciliği hem Kalkınma Planımızın hem de 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin odağına aldık. Bu süreçte ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini küresel boyutta lider konuma taşıyacak bir yol haritasına ihtiyaç duyduğumuzu gördük. İşte bugün, bizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine yaklaştıracak Ulusal Teknoloji Girişimciliği Yeni Stratejisini tanıtıyoruz. Bu stratejiyi tüm paydaşları sürece dahil ederek tamamladık. Bugün bu oyunun en büyük oyuncuları da bizlerle beraberler. Sadece ellerini taşın altına koymuyorlar, adeta vücutlarını taşın altına koyarak kendi başarı hikayelerini nasıl geliştirebilecekleri ile ilgili bizimle gayret gösteriyorlar.

TERZİ USULÜ: En temel amacımız, nitelikli insan kaynağının gelişmesine olanak sağlayan, girişimciliği teşvik eden ve finansman imkanlarının artırıldığı örnek bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak. Teknogirişim stratejimizde iddialı ama potansiyelimize göre bir o kadar da gerçekçi hedeflerimiz var. İnşallah bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. TURCORN100 programını da bu vizyon belgesi çerçevesinde bizim milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler çıkarmak için tasarladığımız bir program. Bu terzi usulü bir program. TURCORN100 programı ile yeni unicornlara ulaşmak istiyorsak hangi alana müdahil etmemiz gerekiyorsa onlara odaklanabileceğimiz bir program.

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ASIL ÖNEMLİ OLAN TECRÜBE: Burada asıl önemli olan tecrübe. Bu tecrübesi parayla satın almak mümkün değil. İşte TURCORN100 programının en önemli ayaklarından bir tanesi, ulusal yol göstericiler. Burada tecrübeli arkadaşlarımızı yeni unicornlar, girişimler için tecrübelerini ortaya koyacaklar ve bunu gönüllü olarak yapacaklar. Yeter ki Türkiye’de bir ekosistem oluşturalım. Türkiye’yi toptan kalkındıralım, yeni teknolojiler geliştirelim. Bunun için yola çıktılar. Biz 2019’da ‘Türkiye’de 2023’e kadar 10 unicorn çıkacak.’ dediğimizde bizimle dalga geçtiler. Ama bugün geldiğimiz noktada bu sayıları yakalayabildiğimizi gördük.

ULUSAL YOL GÖSTERİCİ TEKLİFİ: Ulusal yol göstericilerden biri Selçuk Bey değil. Ben bundan sonra kendisinin mühendislik faaliyetlerinden biraz zaman ayırıp ulusal yol gösterici olarak bu programa katkı sağlamasını çok önemsiyorum. Resmi olarak bir unicorn değiller ama dünyada en fazla ses getiren teknoloji firmalarından bir tanesi BAYKAR. Otonom teknolojilerin zirvesi olan teknolojiler bu uçakların içerisinde. Bu hikayeyi kendisi nasıl yazdı? İnşallah ulusal yol gösterici olarak buradaki girişimcilere destek verir diye düşünüyorum.





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Törende bir konuşma yapan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yola çıktıkları ilk günden bu yana vizyonlarının “Bugünün değil yarının yarışlarına, 5,10, 15 sene sonrasının yarışlarına bugünden hazırlan ve alanında dünyada en iyisi olmayı hedefle.” olduğunu söyledi.

GELİRİNİN YÜZDE 98’Sİ İHRACATTAN

Bayraktar, TB2 İHA’nın 26 ülkeye ihraç edildiğini söyleyerek “Dünya tarihinde belki ilk defa olacak şekilde bir marka ve modelin ismini vererek 8 ülkenin halkı yardım kampanyası için para topladı ve bugün BAYKAR bu yaptığı ihracat sayesinde geçtiğimiz yıl ihracat şampiyonu oldu. Bütün 20 yıllık serüveninde gelirlerinin de yüzde 75’den fazlasını ihracattan elde etmiş oldu. Bu yıl da yüzde 98’i ihracattan gelmiş oldu.” dedi.

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5 ÜLKEYE AKINCI

Türkiye’nin ilk TİHA’sı, Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı’nın da 2021’de TSK envanterine girdiğini kaydeden Bayraktar, “Şu anda da 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanmış durumda. 6 tonluk bir platform. Bunlar tabii tümüyle bütün elektroniklerinin, yazılımlarının, mekanik aksamının bizler tarafından Türk mühendisleri tarafından tasarlanmış platformlar.” diye konuştu.

20 YILLIK HAYALİMİZDİ

Bayraktar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma’nın ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirdiğini hatırlatarak “Bu yaklaşık 20 senelik bir hayalimizdi. Tabii bunlar tümüyle milli ve özgün olarak tasarlanıp geliştirilmiş platformlar. İçinde 100’den fazla bilgisayar bulunuyor aynen Akıncı gibi. Bütün bu içindeki donanımlardan milyonlarca satır yazılımdan hepsi Türk mühendisleri tarafından ekibimiz tarafından geliştirilmiş teknolojiler.” dedi.

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SATIR SATIR YAZILIMLA UĞRAŞTIM

Kendisinin halen daha yüksek dozda mühendislik ile uğraştığını ifade eden Bayraktar, “Kızılelmanın en son kontrol yazılımlarıyla yine satır satır uğraştım.” diye konuştu.

EN BÜYÜK İNOVASYON NEDİR?

Dünyada muharebe tarihini değiştirecek İHA’lar yapmanın, devrim yapacak sistemleri geliştirmenin inovasyon olduğunu bildiren Bayraktar, “BAYKAR'ın veya Milli Teknoloji Hamlesinde en büyük inovasyon nedir diye sorsanız, herkesin ‘Yapılamaz’ dediği yerde, ahlaktan ve dosdoğru yoldan milim taviz vermeden yolunda yürüyebilmek, bürokrasinin dolambaçlı yollarına asla bulaşmadan bildiğin doğrudan asla ayrılmadan, hatta o yollar tıkandığında tüm yollar tıkandığında yine bildiğin yoldan ayrılmadan bu mücadele için hayatını vakfetmek ve oradan asla doğru yoldan asla ayrılmadan mücadele etmek bence en büyük inovasyondur.” ifadelerini kullandı.

ERGENEKON’DA DEMİR DAĞLARI ERİTMEK GİBİ

Bayraktar, Kızılelma’nın atmosferde yaptıkları en güçlü, en gelişmiş ve bir anlamda son platform olduğunun altını çizerek “Tabii yeni bir dünyanın kapılarını açması anlamı itibariyle biraz Ergenekon destanındaki demir dağları eritip yeni bir dünyaya yürümeye benziyor. Tabii bu dünyanın kapılarını henüz açtık ve yürümemiz gereken daha çok yol var ama bundan sonrası için atmosferdeki yapacağımız belki 30 sene sonrası için dahi son platform diyebilirim. Bizler de tabii Kızılelma’yı uzayda yürüteceğimiz, ülkemizin uzay serüvenine destek olmak maksadıyla kurduğumuz girişimde arıyoruz. İşte yörünge transfer araçları ve alçak yörünge uyduları üzerine yaklaşık bir yıldır çalışmaya başladık.” değerlendirmesini yaptı.

TEKNOLOJİDEKİ KIZILELMA TEKNOFEST

Teknolojideki, Milli teknoloji Hamlesi’ndeki Kızılelmasının TEKNOFEST olduğuna değinen Bayraktar, “Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yol arkadaşlığı yaptığımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ben bu ülkenin bir evladı olarak şükranlarımı iletmek istiyorum. Bunun yanında ulusal teknoloji ve girişimcilik stratejisinin ve Turcorn 100 programının ülkemize ve insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

TURCORN’LAR KONUŞTU

Programda 1 milyar değerlemeye ulaşarak Turcorn olan Türk şirketlerinin temsilcileri de birer konuşma yaptı. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, ilan edilen program ile Turcorn adaylarına çok güzel imkanlar sağlandığını belirterek “Bize düşen de yoluculuğumuzdaki tecrübeleri Turcorn adaylarıyla paylaşmak.” dedi.

DİJİTAL YOL ARKADAŞI

Nasdaq borsasında işlem gören ilk Türk şirketi olan Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün, 2000 yılında ticaretin dijitalleşmesi vizyonuyla yola çıktıklarını ifade ederek “Yeni Turcorn’ların dijital yol arkadaşı olmayı gönülden istiyoruz.” diye konuştu.

START-UP’LARA DESTEK OLACAĞIZ

Türkiye’nin yazılım alanındaki ilk ve tek Turcorn’u olan Insider’ın Kurucu Ortağı Kerem Bozokluoğlu,Insider’ın tamamı Türk mühendisleri tarafından yazılmış 2 bin şirketin kullandığı kaydederek “Bundan 10 yıl önce kurulduğumuzda alanımızda kimse olmadığı için hatalarımızdan öğrendik. Şimdi bizimle benzer durumda olan start-up’lara destek olmak için mücadele edeceğiz.” dedi.

BÜYÜK BİR ADIM ATIYORUZ

10 milyar dolar değerlemeye ulaşan ilk Türk şirketi Trendyol’un Kurucu Ortağı Begüm Tekin, Türkiye’nin girişimci ruhuna ve Türk girişimci ekosisteminin potansiyeline inandıklarını anlatarak “Türk teknoloji tarihinde büyük bir adım atıyoruz. Bunun parçası olmaktan dolayı gururluyuz” diye konuştu.

ULUSAL TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ STRATEJİSİ

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, ‘Gelecek için Girişim İnisiyatifi’nin hedeflerini, önceliklerini ve stratejilerini belirleyen, kamu başta olmak üzere ilgili paydaşlara görevler tanımlayan bir rehber olarak hazırlandı. Stratejinin en önemli hedefleri arasında 2030 yılında dünyanın en gelişmiş 10 ekosistemi arasında yer almak, 100 bin teknogirişim yaratmak ve İstanbul’u dünyanın en gelişmiş ilk 10 merkezlerinden biri yapmak bulunuyor.

GİRİŞİMCİLİK KONSEYİ

30 stratejiden oluşan Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, şu 5 bileşenden oluşuyor: Erişilebilir Finansal Araçlar, Fırsat Sağlayan Politika, Yetenek ve Teşvik Eden Kültür, Yol Açan ve Öncülük Eden Kapsayıcı Destekler ve Girişimci Dostu Pazar Koşulları. Strateji kapsamında Girişimcilik Konseyi oluşturulacak. Konseyde STK temsilcileri, Teknogirişim Platformu Temsilcisi, Kadın Girişimciliği İnisiyatifi Başkanı, Bakan Yardımcıları ve Kamu Yöneticileri ile TURCORN100 Programı Temsilcisi yer alacak.

İHTİYACA ÖZEL DESTEK

TURCORN100 Programı ile 2025’e kadar 15 Turcorn 2030’a kadar 100 Turcorn hedefini gerçekleştirmek için Turcorn olma potansiyeline sahip yüzlerce teknogirişime, ihtiyaçlarına özel destekler sunulacak. Küresel arenada iddiası olan Türk girişimleri tüm dünyaya tanıtılacak. Program ile girişimcilere Hızlandırma Programları, Turcorn Ekosistemi, Finansal Erişim, Yol Göstericiler ve Program Paydaşları başlıkları altında destekler verilecek.

DANIŞMANLIK VE MENTORLUK AĞI

Ulusal Yol Gösterici Ağı ile de tecrübe, bilgi, birikim ve iletişim kanalları ile Türkiye’nin en üst düzeyli danışmanlık ve mentorluk ağı oluşturulacak.TURCORN100 üyeleri, teknoloji ya da sektör dikeylerinde, teknoloji yönetimi, büyüme stratejileri, insan kaynağı ve kültürel gelişim, kamu ile ilişkiler gibi birçok konuda yol göstericilerden destek alacak.

TURCORN100 Program paydaşları şöyle: Amazon, Bilişim Vadisi, Cisco, Getir, Google, Hepsiburada, Insider, Maxitek, Meta, Mext, Microsoft, Softtek, TEB, Trendyol, Turkcell, Türk Hava Yolları ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi.