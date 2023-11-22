×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Baykar'dan 4 hard disk çalarken yakalanmıştı... O stajyer tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#BAYKAR#İHA#Hard Disk
Baykardan 4 hard disk çalarken yakalanmıştı... O stajyer tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 14:57

BAYKAR fabrikasından 4 hard disk çaldığı belirlenen stajyer Ahmet Anıl Ç. tutuklandı.

Haberin Devamı

Baykar'ın İHA fabrikasında 2 ay önce bilgi teknolojileri bölümünde staja başlayan Ahmet Anıl Ç., fabrikadan çıkacağı sırada yapılan kontrollerde üzerinden şirkete ait 4 adet hard disk bulundu. Bunun üzerine polise bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin söz konusu hard diskleri ne yapacağını araştıran ekipler, yaptıkları araştırmada şüpheli veya ailesinin herhangi bir terör kaydı bulunmadığını ancak şüphelinin ev ve işyerinden hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

2017 yılında bir kafeden dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin söz konusu hard diskleri de satmak üzere çaldığını itiraf ettiği, disklerin içinde herhangi bir bilgi ya da belge olup olmadığından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Ahmet Anıl Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu pılını pırtısını toplayıp gidecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu pılını pırtısını toplayıp gidecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#BAYKAR#İHA#Hard Disk

BAKMADAN GEÇME!