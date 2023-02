Baykal için başsağlığı ziyareti

Haberin Devamı

Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde de Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “Bu saraylılar milletçe nasıl bir ruh halinde olduğumuzu tam idrak edebilmiş değiller. Not ediyorlarmış! Not etseniz ne yazar? Siz hala anlamadınız, hepimiz tutuklanmaya hazırız. İyice not edin bunu. Ettiniz mi? Şimdi bir daha edin! Milletimize sataşmanızı hiç önermem.”



Öte yandan 6’lı Masa liderleri bugün de SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde saat 14.00’te deprem gündemiyle bir araya gelecek.