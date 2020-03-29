Bayındır Ne Demek? Bayındır Nedir? Bayındır Tdk Kelime Anlamı

Bayındır kelimesi gündelik yaşamda çok fazla kullanılmasa bile; kurumsal alanlar söz konusu olduğunda karşılaşma durumu ortaya çıkar. Özellikle resmi kayıtlar ve belgeler için bayındır sıkça kullanılır. Diğer taraftan edebi metinlerde yer alan sözcükler arasındadır.

Bayındır Ne Demek?

Bayındır kelimesi gelişip güzelleşmek, hayat şartlarının daha iyi duruma getirilmesi adına üzerinde çalışılmış olan durumdur. Daha çok herhangi bir yer ya da toprak parçası için kullanılabilmektedir.

Bayındır Nedir?

Bayındır bakımlı, imar edilmiş ve gelişip güzelleştirmiş yer olarak geçmektedir. Üzerinde dikkatli şekilde çalışılmış ve bakımlı hale getirilmiş alandır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Bir çığlığa tutunup çıktım da uçurumdan/ Bir bayındır kent oldu sağlığım.’’ (Turan Oflazoğlu)

Bu cümledeki anlamında olduğu gibi farklı amaçlar doğrultusunda bayındır kelimesi kullanılabilir.

Bayındır TDK Kelime Anlamı

Bayındır kelimesi Türk Dil Kurumu açısından ‘bakımlı’, ‘imar edilmiş’ ve ‘gelişip özelleştirilmiş yer’ olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda imar edilmiş, üzerinde çalışılmış ve kullanılabilir noktaya ulaşmış alan olarak da tabir edebilmektedir. Cümle yapısı içerisinde hem gündelik yaşamda hem de farklı amaçlar doğrultusunda bayındır kelimesi anlamı üzerinden değerlendirilebilir.