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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-
Haber Giriş: 12.03.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı

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Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolda yürürken düşüp bayılan hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı.

Beyler Mahallesi’nde sabah saatlerinde yolda yürüyen kimliği öğrenilemeyen hamile kadın aniden yere yığıldı. Baygınlık geçiren kadının yardımına, bu sırada bölgede bulunan kadın polis memuru koştu.

Polis memuru, hamile kadını kucağına alıp konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştı. Kadın, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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