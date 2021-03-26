MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBayburt’ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
GeriGündem Bayburt’ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Bayburt’ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayburt’ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı

BAYBURT’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların tekrar açılması için çalışma başlattı.

Bayburt’ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Yağış nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde, İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan yolların tekrar açılması için çalışma başlattı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi