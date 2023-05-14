Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bayburt, Düzce ve Artvin'de sandıkların tamamı açıldı...

Güncelleme Tarihi:

#Bayburt#Cumhur İttifakı#14 Mayıs Seçimleri
Bayburt, Düzce ve Artvinde sandıkların tamamı açıldı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 22:33

Son dakika haberi... Bayburt, Düzce ve Artvin'de sandıkların tamamı açıldı ve oy sayım işlemi tamamlandı... 24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, yüzde 82,1 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oranda oy veren Bayburt'taki seçim sonuçları da merak konusu olmuştu. Bayburt'tan Erdoğan'a yüzde 78.86 oranında oy çıkarken, Artvin'de Erdoğan yüzde 47, Kılıçdaroğlu'na ise yüzde 46 oranında oy çıktı.

Haberin Devamı

Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasının ardından Bayburt'tan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları gelmeye başladı. 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 82,1 oy oranıyla rekor kırdığı Bayburt'tan da sonuçlar gelmeye devam ediyor. 

Saat 22:14 itibarıyla...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il genelinde sandıkların tamamı açıldı. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %78.86

KEMAL KILIÇDAROĞLU: %15.36

SİNAN OĞAN: %5.51

MUHARREM İNCE: %0.26

Milletvekili seçimlerinde ise sandıkların tamamı sayıldı. İttifaklarda ve partilerin oy oranlarındaki son durum şöyle:

Cumhur İttifakı %80.36
AK Parti %60.18
MHP %16.74
YRP %2.85
BBP %0.59

---

Haberin Devamı

İYİ Parti: %16.74

CHP ve İYİ Parti, Bayburt'un da içinde olduğu 16 ilde fermuar modeli ile seçime gitmeye karar vermiş, seçime İYİ Parti logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI 2023 İÇİN TIKLAYIN

ARTVİN'DE SANDIKLARIN TAMAMI AÇILDI

Artvin'de de sandıkların tamamı açıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il genelinde sandıkların tamamı açıldı. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:  %47.73

KEMAL KILIÇDAROĞLU: %46.52

SİNAN OĞAN: %5.14

MUHARREM İNCE: %0.62

Milletvekili seçimlerinde ise sandıkların tamamı sayıldı. İttifaklarda ve partilerin oy oranlarındaki son durum şöyle:

Cumhur İttifakı %49.47

AK Parti %37.18
MHP %9.64
YRP %2.26
BBP %0.4

---

Millet İttifakı %43.55

%30.33

%13.21

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023 İÇİN TIKLAYIN

DÜZCE'DE DE OY SAYIM İŞLEMİ TAMAMLANDI

Düzce'de de oy verme işlemi tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il genelinde sandıkların tamamı açıldı. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:  %68.58

KEMAL KILIÇDAROĞLU: %24.92

SİNAN OĞAN: %6.1

MUHARREM İNCE: %0.4

Milletvekili seçimlerinde ise sandıkların tamamı sayıldı. İttifaklarda ve partilerin oy oranlarındaki son durum şöyle:

Cumhur İttifakı %70.72

AK Parti %49.58
MHP %16.21
YRP %3.95
BBP %0.97

---

CHP: %22.53

Haberin Devamı

CHP ve İYİ Parti, Düzce'nin de içinde olduğu 16 ilde fermuar modeli ile seçime gitmeye karar vermiş, seçime CHP logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023 İÇİN TIKLAYIN

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayburt#Cumhur İttifakı#14 Mayıs Seçimleri

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğuma ne kadar sorumluluk vermeliyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğuma ne kadar sorumluluk vermeliyim?

#Çocuk Yetiştirme
Üç günlük tatilde ilkbaharın keyfini çıkarmak için doğayla iç içe huzur dolu adresler | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Üç günlük tatilde ilkbaharın keyfini çıkarmak için doğayla iç içe huzur dolu adresler | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Seyahat
Kraliçe Elizabethin ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar

Kraliçe Elizabeth'in ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar?

#Kral Charles