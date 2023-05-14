Bayburt, Düzce ve Artvin'de sandıkların tamamı açıldı...

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Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasının ardından Bayburt'tan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları gelmeye başladı. 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 82,1 oy oranıyla rekor kırdığı Bayburt'tan da sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Saat 22:14 itibarıyla...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il genelinde sandıkların tamamı açıldı. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %78.86

KEMAL KILIÇDAROĞLU: %15.36

SİNAN OĞAN: %5.51

MUHARREM İNCE: %0.26

Milletvekili seçimlerinde ise sandıkların tamamı sayıldı. İttifaklarda ve partilerin oy oranlarındaki son durum şöyle:

Cumhur İttifakı %80.36

AK Parti %60.18

MHP %16.74

YRP %2.85

BBP %0.59

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İYİ Parti: %16.74

CHP ve İYİ Parti, Bayburt'un da içinde olduğu 16 ilde fermuar modeli ile seçime gitmeye karar vermiş, seçime İYİ Parti logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

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ARTVİN'DE SANDIKLARIN TAMAMI AÇILDI

Artvin'de de sandıkların tamamı açıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il genelinde sandıkların tamamı açıldı. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %47.73

KEMAL KILIÇDAROĞLU: %46.52

SİNAN OĞAN: %5.14

MUHARREM İNCE: %0.62

Milletvekili seçimlerinde ise sandıkların tamamı sayıldı. İttifaklarda ve partilerin oy oranlarındaki son durum şöyle:

Cumhur İttifakı %49.47

AK Parti %37.18

MHP %9.64

YRP %2.26

BBP %0.4

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Millet İttifakı %43.55

%30.33

%13.21

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DÜZCE'DE DE OY SAYIM İŞLEMİ TAMAMLANDI

Düzce'de de oy verme işlemi tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il genelinde sandıkların tamamı açıldı. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %68.58

KEMAL KILIÇDAROĞLU: %24.92

SİNAN OĞAN: %6.1

MUHARREM İNCE: %0.4

Milletvekili seçimlerinde ise sandıkların tamamı sayıldı. İttifaklarda ve partilerin oy oranlarındaki son durum şöyle:

Cumhur İttifakı %70.72

AK Parti %49.58

MHP %16.21

YRP %3.95

BBP %0.97

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CHP: %22.53

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CHP ve İYİ Parti, Düzce'nin de içinde olduğu 16 ilde fermuar modeli ile seçime gitmeye karar vermiş, seçime CHP logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023 İÇİN TIKLAYIN