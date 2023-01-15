Bay ‘Demokrat Baba’

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Askerlere “alkış uyarısı”nı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem” diyerek askerleri yine uyardı.





Kılıçdaroğlu, katıldığı TV 100 yayınında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “6 kaptan gemiyi batırır” eleştisine, “Bir kaptan ve yardımcıları olacak. Uçağa bindiğinizde de tek kaptan yok. Hiçbir devlet bir kişiye emanet edilmemiştir, Metehan’dan bugüne kadar” dedi.

İtalyan asıllı Amerikalı yazar Mario Puzo’nun 1969 tarihli aynı adlı romanından esinlenerek Francis Ford Coppola tarafından yönetilen 3 filmlik seri, en çok izlenen kült filmler arasında birinci sırada yer alıyor. Marlon Brando, Robert De Niro ve Al Pacino gibi usta oyuncuların rol aldığı seride, Corleone Mafya Ailesi’nin kurucusu olan kurgusal karakter Don Vito Corleone’nin hayatı ve suç ilişkileri anlatılıyor. Bu seri toplamda aldığı 9 Oscar ve sayısız adaylığı, anlatım gücü ve unutulmayan müzikleriyle hâlâ adından söz ettiriyor.