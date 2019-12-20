Bauhaus açık mı, kaçta açılıyor/kapanıyor? Bauhaus hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri 2024

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Ev, bahçe, mobilya, atölye malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar Bauhaus açık mı diye merak ediyor. Peki kademeli normalleşmede Bauhaus açık mı, kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte, Bauhaus hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

Bauhaus açık mı? Hafta içi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bauhaus mağazaları Türkiye’de ayrı çalışma saatleri değişkenlik gösterebilir. Bulunduğunuz ildeki Bauhaus mağazasının çalışma saatlerine https://www.bauhaus.com.tr/bauhaus-magazalari resmi internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Genellikle Bauhaus mağazaları pandemi nedeniyle hafta içi her gün saat 08:30 ile 21:00’a kadar çalışmaktadır. Buna ek olarak, alışveriş merkezleri içerisinde bulunan mağazalar da bu çalışma saatlerini kullanmaktadır.

Bauhaus hafta sonu Cumartesi ve Pazar açık mı?

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Normal şartlarda haftanın her günü kesintisiz olarak çalışan mağaza zincirinde hafta sonu saat uygulaması yoktur. Yani Cumartesi ve Pazar günleri de hafta içi gibi aynı çalışma saatleri ile müşterilere hizmet verilmektedir. Ayrıca Bauhaus mağazalarında öğle tatili gibi uygulamalar da bulunmamaktadır.

Bauhaus çalışma saatleri 2024

Pazartesi: 08:30-21:00

Salı 08:30-21:00

Çarşamba 08:30-21:00

Perşembe 08:30-21:00

Cuma 08:30-21:00

Cumartesi 08:30-21:00

Pazar: Kapalı

Bauhaus bayramlarda açık mı?

Bauhaus mağazalarında çalışma saatleri ve tatiller sadece bayramlarda değişir. Mağazanın mesai yönetmeliğinde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar tatil olmaktadır.

Fakat bu bayramların yalnızca ilk günü mağazalar kapalıdır. Diğer günlerinde mağazalar açılır. Genellikle bayramın ikinci günü saat 12:00 ile 20:00 arası mağazalarda müşterilere hizmet verir. Bayramın üçüncü günlerinde ise standart çalışma saatlerine dönüş yapılır.

Bauhaus mağazaları resmi bayramlarda tatil edilmez. Yani 30 Ağustos, 1 Mayıs ve 23 Nisan gibi resmi bayramlarda Bauhaus mağaza zincirinden istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Bu günlerde normal çalışma saatleri içerisinde mağazalar hizmet vermektedir.

Dünyanın önde gelen mağaza zincirleri arasında yerini alan Bauhaus, şuan için tüm dünyada 190 mağazaya sahiptir. Bauhaus mağazası içerisinde genellikle el aletleri ile hırdavat ürünleri oldukça fazladır. Bununla beraber uygun fiyat seçenekleri sunan Bauhaus, dekorasyon, bahçe ürünleri ve ev gereçleri gibi ürünlere de mağazalarında yer vermektedir.