Batuhan’ın sır ölümü

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Bursa’da Ümmügülsüm-Fırat Kılıç çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Batuhan Eren’in (19) hedefi üniversiteyi kazanmaktı. Geçen haziran ayında liseyi bitirip üniversite sınavlarına giren Batuhan, yaz dönemini değerlendirmek için dayısı M.G.’ye ait plastik ambalaj paketleme tesisinde çalışmaya başladı. 10 Ağustos gecesi 22.00 sıralarında, iddiaya göre dayısının, asma kattaki ofisten su getirmesini istediği Batuhan, merdivenden düştü. Dayısı tarafından yerde hareketsiz yatarken bulunup hastaneye kaldırılan Batuhan kurtarılamadı.

OTOPSİDE ÇÖZÜLEMEDİ

Üzerinde sadece şort ve bir toka bulunan Kılıç’ın ölümünü şüpheli bulan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan otopside gencin ölüm nedeninin düşmeye bağlı travma, iç kanama, kırık ve zehirlenme olmadığı belirlendi. Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda, “Kişinin ölümünün otopside tanısı konulamayan hastalık sonucu meydana gelmiş olduğu oybirliği ile kabul edilmiştir” denildi. Bir hastalığı olmayan oğlunun ölümünü şüpheli bulan Fırat Kılıç, otopsi raporuna itiraz ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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‘3 DAKİKADA NE OLDU’

Kamera görüntülerinin ilginç olduğunu belirten Kılıç Ailesi’nin avukatı Figen Şahin Sarıbal, “Üzerinde pantolon, tişört ve ayakkabısı bulunan Batuhan, ölmeden kısa süre önce üst kata, yanında Suriye uyruklu çalışanla çıkıyor. Daha sonra dayısı otomobili ile hızla olay yerine geliyor. 3 dakika sonra Suriye uyruklu kişi omzunu tutarak olay yerinden ayrılıyor. Bu sırada, ellerinde motor yağı bulunan, üzerinde sadece iç çamaşırı ve şort ile toka bulunan Batuhan, dayısı tarafından hastaneye getiriliyor. 3 dakika içeride ne oldu da bu çocuğun elleri motor yağı oldu” dedi. Dayı M.G.’nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, Batuhan’ı hastaneye götürmek için bindirdiği otomobilde bir kişinin, işyerinde de bir kişinin daha olduğunu ve M.G.’nin bunu ifadesinde belirtmediğini söyleyen Sarıbal, “Dayı neden gerçek dışı beyanda bulundu, bu araştırılsın” diye konuştu.

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Fırat Kılıç

‘ADALET İSTİYORUM’

- Oğlunun Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nü kazandığını ama sınav sonucunu göremediğini söyleyen acılı baba Fırat Kılıç, “Ben hastanede dayısının yanına gidip ‘Ne oldu?’ diye sorduğumda bana bağırdı ve başsağlığı bile dilemedi. Biz görüntüleri izleyene kadar iş kazası sanıyorduk. Çocuğum içeri girerken üstünde kıyafetleri var ama hastanede bana sadece çamaşırlarını verdiler. Dayının ifadesi ile kamera görüntüleri çelişkili. Ben adalet istiyorum. Benim çocuğuma ne oldu?” ifadelerini kullandı.