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Batmanlılar Leonardo DiCaprio'nun bu paylaşımını konuşuyor

#Batman#Batman Bantlı Çöpçü Balığı#Leonardo Dicaprio
Batmanlılar Leonardo DiCaprionun bu paylaşımını konuşuyor

ABD’li aktör Leonardo DiCaprio, 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olduğu belirtilen 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı’nın (Paraschistura chrysicristinae) 47 yıl aradan sonra Batman’ın Sason Çayı'nda görüldüğü haberini takipçileriyle paylaştı. DiCaprio’nun paylaşımı, Batman’da günün konusu oldu.

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Sason’da araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' tespit etti.

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, Shoal adlı Doğa Koruma Örgütü'nce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki arazi çalışmalarında bu balığa rastladıklarını aktardı.

Batmanlılar Leonardo DiCaprionun bu paylaşımını konuşuyor

Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz" dedi.

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Batmanlılar Leonardo DiCaprionun bu paylaşımını konuşuyor

DICAPRIO DA PAYLAŞTI

ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio da Sason ilçesinde tespit edilen balık ile ilgili haberi takipçileriyle paylaştı. 19 milyon 500 bin takipçisine 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin haberini paylaşan DiCaprio’nun paylaşımı, Batman’da günün konusu oldu.

Batmanlılar Leonardo DiCaprionun bu paylaşımını konuşuyor

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#Batman#Batman Bantlı Çöpçü Balığı#Leonardo Dicaprio

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