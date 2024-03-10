×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Batman'da PTT şubesinde güvenlik görevlisini bıçaklayan baba ile oğlu serbest

Güncelleme Tarihi:

#Batman#PTT#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 13:31

Batman’da PTT şubesinde sıra almadan işlem yapmak isteyen ve gişe memuruyla tartışıp, olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Faik Er'i de bıçakla yaralayan M.S.Y. ve oğlu S.Y., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, 8 Mart’ta öğle saatlerinde Meydan Mahallesi’ndeki Merkez PTT Müdürlüğü’nde meydana geldi. Oğlu S.Y. ile şubeye gelen M.S.Y., iddiaya göre sıra almadan işlem yapmak istedi. Kendisinden sıra numarası almasını isteyen gişe memuruyla tartışan baba ve oğluna, durumu gören güvenlik görevlisi müdahale etti. Tartışma kavgaya dönüştü ve M.S.Y., güvenlik görevlisi Er'i sırtından bıçakladı. Olay, şubenin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Faik Er, ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.S.Y. ve oğlu S.Y., gözaltına alındı.

Batmanda PTT şubesinde güvenlik görevlisini bıçaklayan baba ile oğlu serbest

Haberin Devamı

Faik Er, tedavisinin ardından taburcu edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#PTT#Polis

BAKMADAN GEÇME!