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Batman’da petrol boru hattında sızıntı meydana geldi

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#BOTAŞ#Petrol Boru Hattı#Sızıntı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 09:38

BOTAŞ’ın, Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında gece saatlerinde sızıntı meydana geldi. Çaya sızan petrolün temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, sızıntı nedeniyle boru hattının kapatıldığını, Batman Çayı’na sızan petrolü temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, “BOTAŞ’ın Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında, 23 Mart 2023 günü gece saatlerinde Mirzabey köyü ile Balpınar beldesi arasında bulunan Balpınar kum ocağı mevkiinde petrol sızıntısı meydana gelmiştir. Petrol sızıntısının Mirzabey ve Balpınar vanaları arasında olduğunun tespit edilmesi ile her iki vana da kapatılmıştır. Boru hattı içerisinde kalan petrolün karada bir havuzda toplanarak bertaraf edilmesine yönelik BOTAŞ, Batman Belediyesi, Batman İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekiplerince çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda Batman Çayı’na sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışma başlatılmıştır” denildi.

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BOTAŞ’tan yapılan açıklamada ise temizleme ve onarım çalışmalarının ardından boru hattının tekrar devreye alınacağı ifade edilerek, “Batman- Dörtyol ham petrol boru hattının yaklaşık 507’nci kilometresinde meydana gelmiştir. BOTAŞ acil müdahale ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiş olup, ekiplerimiz tarafından gerekli çevre tedbirleri alınarak müdahale çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır. Çalışmaların tamamlanmasına müteakip petrol boru hattı en kısa sürede devreye alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

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#BOTAŞ#Petrol Boru Hattı#Sızıntı

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