Batman’da petrol boru hattında sızıntı! BOTAŞ ve valilikten açıklama

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Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, sızıntı nedeniyle boru hattının kapatıldığını, Batman Çayı’na sızan petrolü temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, “BOTAŞ’ın Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında, 23 Mart 2023 günü gece saatlerinde Mirzabey köyü ile Balpınar beldesi arasında bulunan Balpınar kum ocağı mevkiinde petrol sızıntısı meydana gelmiştir. Petrol sızıntısının Mirzabey ve Balpınar vanaları arasında olduğunun tespit edilmesi ile her iki vana da kapatılmıştır. Boru hattı içerisinde kalan petrolün karada bir havuzda toplanarak bertaraf edilmesine yönelik BOTAŞ, Batman Belediyesi, Batman İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekiplerince çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda Batman Çayı’na sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışma başlatılmıştır” denildi.

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BOTAŞ’tan yapılan açıklamada ise temizleme ve onarım çalışmalarının ardından boru hattının tekrar devreye alınacağı ifade edilerek, “Batman- Dörtyol ham petrol boru hattının yaklaşık 507’nci kilometresinde meydana gelmiştir. BOTAŞ acil müdahale ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiş olup, ekiplerimiz tarafından gerekli çevre tedbirleri alınarak müdahale çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır. Çalışmaların tamamlanmasına müteakip petrol boru hattı en kısa sürede devreye alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

İÇME SUYU UYARISI

BOTAŞ'ın, Batman Çayı'ndan geçen boru hattında yaşanan sızıntının ardından, bölgeye yakın yerleşim yerlerinde su içilmemesi yönünde bazı köy ve beldelerde anonslar yapıldı. 6 bin nüfuslu Balpınar beldesinin Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, mahalle ve çevredeki camilerde anonslarla uyarı yaptıklarını ifade ederek, "Çayın altından geçen boru hattı, büyük olasılıkla çürümüş. Sızıntının kuyularımıza yakın olması nedeniyle BOTAŞ'tan, su tahlillerini düzenli olarak yapmasını talep ettik. Boru hattı hem Batman Çayı altından hem de beldemizin altından geçiyor.

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Petrol atıklarının içme suyu ile sulama kanallarına karışabileceği olasılığına karşılık beldede, kimsenin içme suyunun içmemesi için uyarıda bulunduk. İçme suyu kuyuları, atıkların toplanıldığı bölgeye çok yakın. BOTAŞ'ın su tahlil sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz" dedi.

PETROL YAYILIMI ÖNLENDİ

​BOTAŞ da yaptığı açıklamada sudaki petrol yayılımının önlendiğini belirterek, "Batman Valiliği, DSİ, AFAD ve Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, üç farklı noktada petrolün yayılımı bariyer sistemi oluşturularak önlenmiştir. Barajlar, sulama kanalları, içme suyu altyapısıyla ilgili tüm çevresel tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda gerekli tüm ekip ve ekipmanlar bölgeye sevk edilmiş, çevresel temizlik ve hasar onarım çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

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