Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Batman’da petrol boru hattında sızıntı! BOTAŞ ve valilikten açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Batman#Botaş#Petrol
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 16:10

BOTAŞ’ın, Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında gece saatlerinde sızıntı meydana geldi. Çaya sızan petrolün temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, sızıntı nedeniyle boru hattının kapatıldığını, Batman Çayı’na sızan petrolü temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, “BOTAŞ’ın Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında, 23 Mart 2023 günü gece saatlerinde Mirzabey köyü ile Balpınar beldesi arasında bulunan Balpınar kum ocağı mevkiinde petrol sızıntısı meydana gelmiştir. Petrol sızıntısının Mirzabey ve Balpınar vanaları arasında olduğunun tespit edilmesi ile her iki vana da kapatılmıştır. Boru hattı içerisinde kalan petrolün karada bir havuzda toplanarak bertaraf edilmesine yönelik BOTAŞ, Batman Belediyesi, Batman İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekiplerince çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda Batman Çayı’na sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışma başlatılmıştır” denildi.

Haberin Devamı

Batman’da petrol boru hattında sızıntı BOTAŞ ve valilikten açıklama

BOTAŞ’tan yapılan açıklamada ise temizleme ve onarım çalışmalarının ardından boru hattının tekrar devreye alınacağı ifade edilerek, “Batman- Dörtyol ham petrol boru hattının yaklaşık 507’nci kilometresinde meydana gelmiştir. BOTAŞ acil müdahale ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiş olup, ekiplerimiz tarafından gerekli çevre tedbirleri alınarak müdahale çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır. Çalışmaların tamamlanmasına müteakip petrol boru hattı en kısa sürede devreye alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

İÇME SUYU UYARISI

BOTAŞ'ın, Batman Çayı'ndan geçen boru hattında yaşanan sızıntının ardından, bölgeye yakın yerleşim yerlerinde su içilmemesi yönünde bazı köy ve beldelerde anonslar yapıldı. 6 bin nüfuslu Balpınar beldesinin Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, mahalle ve çevredeki camilerde anonslarla uyarı yaptıklarını ifade ederek, "Çayın altından geçen boru hattı, büyük olasılıkla çürümüş. Sızıntının kuyularımıza yakın olması nedeniyle BOTAŞ'tan, su tahlillerini düzenli olarak yapmasını talep ettik. Boru hattı hem Batman Çayı altından hem de beldemizin altından geçiyor.

Haberin Devamı

Batman’da petrol boru hattında sızıntı BOTAŞ ve valilikten açıklama

Petrol atıklarının içme suyu ile sulama kanallarına karışabileceği olasılığına karşılık beldede, kimsenin içme suyunun içmemesi için uyarıda bulunduk. İçme suyu kuyuları, atıkların toplanıldığı bölgeye çok yakın. BOTAŞ'ın su tahlil sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz" dedi.

PETROL YAYILIMI ÖNLENDİ

BOTAŞ da yaptığı açıklamada sudaki petrol yayılımının önlendiğini belirterek, "Batman Valiliği, DSİ, AFAD ve Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, üç farklı noktada petrolün yayılımı bariyer sistemi oluşturularak önlenmiştir. Barajlar, sulama kanalları, içme suyu altyapısıyla ilgili tüm çevresel tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda gerekli tüm ekip ve ekipmanlar bölgeye sevk edilmiş, çevresel temizlik ve hasar onarım çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

Haberin Devamı

Batman’da petrol boru hattında sızıntı BOTAŞ ve valilikten açıklama

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Botaş#Petrol

BAKMADAN GEÇME!

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü Beethovenın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü! Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

#Ludwig Van Beethoven
Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov