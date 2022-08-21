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Batman'da nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' petrol atığında öldü

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#Çizgili Sırtlan#Batman#Petrol
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 18:21

Batman'ın Beşiri ilçesinde petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan "çizgili sırtlan" öldü.

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Edinilen bilgiye göre, Raman Dağı çevresinde hayvanlarını otlatmaya çıkartan çobanlar, petrol atıklarına saplanan sırtlanı görerek durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Batman itfaiye ekipleri çizgili sırtlanı mahsur kaldığı petrol atığından çıkarttı.

Batmanda nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan petrol atığında öldü

Hareketsiz duran sırtlana bir süre kalp mesajı yaparak hayata döndürmeye çalışan ekipler, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen sırtlanı kurtaramadı. Bölgede aç kalan sırtlanın atıklara saplanan kirpileri yemek için petrol atığına girdiği öğrenildi.

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#Çizgili Sırtlan#Batman#Petrol

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