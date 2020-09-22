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Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Batman'da köyün 40 yıllık muhtarı, koronavirüsten öldü

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Batman'da köyün 40 yıllık muhtarı, koronavirüsten öldü
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Batman'a bağlı Bıçakçı köyünde 40 yıldır muhtarlık yapan Zeki Kerem (72), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Bıçakçı köyünün muhtarı, 8 çocuk babası Zeki Kerem, 20 gün önce koronavirüs tespit edilince Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kerem, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Hastaneden alınan Zeki Kerem'in cenazesi, 40 yıl muhtarlık yaptığı Bıçakçı köyünde toprağa verildi.

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