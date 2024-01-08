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Batman'da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı

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#Batman#Trafik Kazası#Otomobil
Batmanda korkunç kaza Otomobil takla attı: 1i bebek 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 11:39

Batman'da L.T. (29) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi, yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Yemişli köyü yakınlarında meydana geldi. L.T. (29) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçtaki M.T. (68), H.T. (65), M.T. (27) ile H.T. (1) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla önce Gercüş Devlet Hastanesi'ne, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Batman#Trafik Kazası#Otomobil

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