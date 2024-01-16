×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Batman'da kardan kapanan yol 6 saatlik çalışmayla açıldı! Hasta kadın hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Batman#Kar Yağışı#Ambulans
Batmanda kardan kapanan yol 6 saatlik çalışmayla açıldı Hasta kadın hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 13:14

Batman-Muş sınırında kardan kapanan yolun 6 saatlik çalışma ile açılması sonrası ulaşılan Z.Y. (40) isimli hasta, ambulansla hastaneye götürüldü.

Haberin Devamı

Batman-Muş sınırındaki İnardı köyü Güvendik mezrasında yaşayan kalp ve tansiyon hastası Z.Y. isimli kadın rahatsızlanınca yakınları, sağlık ekiplerine bildirdi. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine Batman'ın Sason İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.

Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonrası sağlık ekipleri, mezraya ulaşarak Z.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Z.Y. ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Z.Y.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Kar Yağışı#Ambulans

BAKMADAN GEÇME!