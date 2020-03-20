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BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 13:21,Son Güncelleme:/

Batman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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Batman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sason ve Kozluk ilçeleri yeni soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Pazartesi gününden beri etkili olan yağmur yerini, rakımı yüksek olan Sason ve Kozluk ilçelerinde kar yağışına bıraktı. İki gün aralıksız devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Kırsal kesimlerde etkisini arttıran kar yağışı, özellikle 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köylerde yaşamı olumsuz etkilerken, Özel İdareye bağlı şantiye ekipleri, köylerdeki vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarında kar temizleme çalışmalarına başladı.

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