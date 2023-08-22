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Batman'da kahreden olay! 5 yaşındaki çocuğun kazara tüfekle vurduğu 2 yaşındaki kardeşi Damla hayatını kaybetti

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#Batman#Jandarma#Polis
Batmanda kahreden olay 5 yaşındaki çocuğun kazara tüfekle vurduğu 2 yaşındaki kardeşi Damla hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 10:56

Batman'da Yuvalıçay köyünde, Y.E.Ç.'nin (5), babasına ait av tüfeğiyle oynarken kazara vurduğu öne sürülen kız kardeşi Damla Ç. (2), yaşamını yitirdi.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Sason ilçesi Yuvalıçay köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Y.E.Ç., evde kapının arkasında asılı duran, babasının av tüfeğini aldı. Y.E.Ç. tüfekle oynarken, kazara tetiğe dokununca silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar yanındaki kız kardeşi Damla'ya isabet etti.

Batmanda kahreden olay 5 yaşındaki çocuğun kazara tüfekle vurduğu 2 yaşındaki kardeşi Damla hayatını kaybetti

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Damla, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Damla Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Batman#Jandarma#Polis

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